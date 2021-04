Vaccini Lazio, dal 27 aprile prenotazione fascia 50-59 anni con patologie: come fare (Di lunedì 26 aprile 2021) A partire dalla mezzanotte del 27 aprile, i cittadini del Lazio, nella fascia d’età 50-59 anni e con patologie, potranno prenotare il vaccino. Lo ha reso noto la Regione attraverso un post su Facebook: “Stanotte a mezzanotte si aprirà il servizio di prenotazione per la fascia di età compresa tra i 50 e i 59 anni con esenzioni per patologie (comorbidità)”. Continua la nota: “La platea interessata è di oltre 180 mila utenti assistiti. Inizia così nel Lazio la Fase 4 prevista dal Piano nazionale e si proseguirà nelle prossime settimane sempre per fasce di età e per le patologie”. come fare per prenotarsi? A partire da mezzanotte sarà possibile farlo sul sito ... Leggi su italiasera (Di lunedì 26 aprile 2021) A partire dalla mezzanotte del 27, i cittadini del, nellad’età 50-59e con, potranno prenotare il vaccino. Lo ha reso noto la Regione attraverso un post su Facebook: “Stanotte a mezzanotte si aprirà il servizio diper ladi età compresa tra i 50 e i 59con esenzioni per(comorbidità)”. Continua la nota: “La platea interessata è di oltre 180 mila utenti assistiti. Inizia così nella Fase 4 prevista dal Piano nazionale e si proseguirà nelle prossime settimane sempre per fasce di età e per le”.per prenotarsi? A partire da mezzanotte sarà possibile farlo sul sito ...

