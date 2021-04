Ultime Notizie Roma del 26-04-2021 ore 09:10 (Di lunedì 26 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale lunedì 26 aprile Buongiorno da Francesco Vitale da oggi Italia qua in zona gialla anti-covid previsti i maggiori controlli sulla Movida speranza premodifica il coprifuoco Salvini Lancia una campagna per cancellare le limitazioni serali la lega scelga dentro o fuori dalla maggioranza afferma Letta scuola da oggi in classe lo 89,5% degli studenti calano intanto hai contagi decessi ricoveri preoccupa la variante indiana del virus vietato l’ingresso in Italia che è stato in India negli ultimi 14 giorni e oggi la camera le comunicazioni di draghi su recovery Plan trasmesso ieri al parlamento domani qui al Senato Palazzo Chigi parla di un intervento epocale per riparare i danni economici e sociali delle crisi pandemica l’impatto sul PIL fino al 2026 e stimato in 16 punti che salgono a 24 per il sud timing Serrato per le riforme a partire dalle ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 26 aprile 2021)dailynews radiogiornale lunedì 26 aprile Buongiorno da Francesco Vitale da oggi Italia qua in zona gialla anti-covid previsti i maggiori controlli sulla Movida speranza premodifica il coprifuoco Salvini Lancia una campagna per cancellare le limitazioni serali la lega scelga dentro o fuori dalla maggioranza afferma Letta scuola da oggi in classe lo 89,5% degli studenti calano intanto hai contagi decessi ricoveri preoccupa la variante indiana del virus vietato l’ingresso in Italia che è stato in India negli ultimi 14 giorni e oggi la camera le comunicazioni di draghi su recovery Plan trasmesso ieri al parlamento domani qui al Senato Palazzo Chigi parla di un intervento epocale per riparare i danni economici e sociali delle crisi pandemica l’impatto sul PIL fino al 2026 e stimato in 16 punti che salgono a 24 per il sud timing Serrato per le riforme a partire dalle ...

