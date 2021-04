Ucciso per un parcheggio a Torre Annunziata: i quattro indagati restano in cella (Di lunedì 26 aprile 2021) Il giudice per le indagini preliminari Antonio Fiorentino ha convalidato l’arresto dei quattro presunti colpevoli dell’omicidio di Maurizio Cerrato, Ucciso il 19 aprile dopo aver provato a difendere la figlia durante una lite per un parcheggio. Esclusa per tutti l’aggravante della premeditazione: non ci sarebbero gli elementi necessari per constatare che i quattro avrebbero assalito L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Il giudice per le indagini preliminari Antonio Fiorentino ha convalidato l’arresto deipresunti colpevoli dell’omicidio di Maurizio Cerrato,il 19 aprile dopo aver provato a difendere la figlia durante una lite per un. Esclusa per tutti l’aggravante della premeditazione: non ci sarebbero gli elementi necessari per constatare che iavrebbero assalito L'articolo proviene da Inews.it.

