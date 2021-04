Tridico (Inps): 286mila domande per Quota 100, spesi 10 miliardi (Di lunedì 26 aprile 2021) 'Per Quota 100 sono state accettate fino all'inizio di marzo 2021 286.226 domande'. Lo rileva il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, che ha sottolineato che su 19 miliardi previsti per Quota 100 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 26 aprile 2021) 'Per100 sono state accettate fino all'inizio di marzo 2021 286.226'. Lo rileva il presidente dell', Pasquale, che ha sottolineato che su 19previsti per100 ...

Ultime Notizie dalla rete : Tridico Inps Tridico (Inps): 286mila domande per Quota 100, spesi 10 miliardi 'Per Quota 100 sono state accettate fino all'inizio di marzo 2021 286.226 domande'. Lo rileva il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, che ha sottolineato che su 19 miliardi previsti per Quota 100 ne sono stati spesi 10. 'Oltre 86mila delle persone che sono uscite con almeno 62 anni di età e 38 di contributi ...

Pensioni, Tridico: 'Divisione in due quote, retributiva a 67 anni' ... una contributiva che si può anticipare e una parte retributiva che si otterrebbe solo a 67 anni : è il contributo che propone il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico al convegno: 'Pensioni: 30 ...

Tridico (Inps): dividere pensione in 2 quote, retributiva a 67 anni L'anticipo pensionistico per la parte contributiva si potrebbe dare a 62-63 anni - ha spiegato - mentre il resto (la quota retributiva) la si otterrebbe a 67 anni ...

