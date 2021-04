Serie C, la richiesta di Ghirelli: “Dateci la riapertura parziale degli stadi per i playoff” (Di lunedì 26 aprile 2021) "In punta di piedi ma in modo fermo, chiedo al presidente Draghi e al sottosegretario Vezzali di pensare ad aperture parziali per le partite dei playoff".Parola di Francesco Ghirelli. Il presidente della Lega Pro ha commentato gli esiti del Consiglio Federale di oggi, con l'auspicio che l'evoluzione epidemiologica "permetta un seguito sereno" al percorso di riapertura tracciato dal Premier. "Noi siamo stati sempre rigorosi nel mettere la salute al primo posto, oggi si può iniziare ad aprire, seguendo i protocolli, ridando speranza ai tifosi ed ai club", sono state le sue parole."Le misure del governo Draghi devono venire in soccorso dei club, per compensare gli enormi esborsi effettuati per rispettare il protocollo sanitario e per dare continuità alla misura del credito di imposta sulle sponsorizzazioni. È inoltre evidente l'esigenza ... Leggi su mediagol (Di lunedì 26 aprile 2021) "In punta di piedi ma in modo fermo, chiedo al presidente Draghi e al sottosegretario Vezzali di pensare ad aperture parziali per le partite dei".Parola di Francesco. Il presidente della Lega Pro ha commentato gli esiti del Consiglio Federale di oggi, con l'auspicio che l'evoluzione epidemiologica "permetta un seguito sereno" al percorso ditracciato dal Premier. "Noi siamo stati sempre rigorosi nel mettere la salute al primo posto, oggi si può iniziare ad aprire, seguendo i protocolli, ridando speranza ai tifosi ed ai club", sono state le sue parole."Le misure del governo Draghi devono venire in soccorso dei club, per compensare gli enormi esborsi effettuati per rispettare il protocollo sanitario e per dare continuità alla misura del credito di imposta sulle sponsorizzazioni. È inoltre evidente l'esigenza ...

