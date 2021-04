Ryse 2 sarebbe in sviluppo e potrebbe essere un titolo multipiattaforma

(Di lunedì 26 aprile 2021) Un sequel didi Crytek del 2013,2, è presumibilmente inbenissimoun. L'anno scorso, rumor su Crytek suggerivano un nuovo giocoin fase die Nick "Shpeshal Ed" Baker di Xbox Era ora afferma di aver sentito voci simili. Nel podcast XboxEra più recente, "Shpeshal Ed" afferma di aver già sentito parlare di un nuovonel luglio dello scorso anno, molto prima di quando trapelarono i documenti di Crytek alla fine del 2020. A quanto pare, la "fonte" di Ed è ora sicura del fatto che ilsia in. Leggi altro...

Spaziogames.it

