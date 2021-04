Advertising

callitwhatulike : che palle mi rattrista un botto parlare di roma perché chissà se riuscirò mai ad andare ad abitarci???? ogni volta ch… - Swanie76267526 : @TerenceMckenn16 @radionowher @roma_paoletta mentre il 'fumo' si estingue restano i posacenere d'autore - italiaserait : Roma, fumo a Ostiense: in fiamme cumulo di rifiuti al Cto - statodelsud : Roma, fiamme nell’area dell’ospedale Cto: nube di fumo sopra Ostiense - Pino__Merola : Roma, fiamme nell’area dell’ospedale Cto: nube di fumo sopra Ostiense -

Ultime Notizie dalla rete : Roma fumo

... che vede la sua brillante carriera andare indopo essere stata ingiustamente condannata per ...RITROVATO " sabato 8 maggio alle 20.55 in prima visione su National Geographic ? AEROPORTO DI: ..." Colonna diall'ospedale Cto di. I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 12.20 circa nella struttura ospedaliera a causa di fiamme partite da materiale di risulta e cumuli di legno ...Una nube di fumo si è alzata all’ospedale del Cto appartenente alla Asl Roma 2, nel quartiere Ostiense. A prendere fuoco, secondo i vigili del fuoco accorsi sul posto, sarebbero stati materiali di ris ...Secondo i vigili del Fuoco, a infiammarsi è stato materiale di risulta e cumuli di legno. Il rogo si è sviluppato al'interno del perimetro ospedaliero, ma in uno spazio aperto ...