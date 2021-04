Recovery: Bellanova, 'bene Draghi su Sud, cambio di passo che chiedevamo' (Di lunedì 26 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 26 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

fattoquotidiano : Bellanova celebra Draghi e Italia viva nella notte più lunga del Recovery. Attacca Conte e ripete la storia delle p… - Basso52I : RT @fattoquotidiano: LA FRASE DEL GIORNO Mentre il Cdm slitta nella notte, la Bellanova twitta: “Il #Recovery di Conte non era all’altezza”… - lsaccani67 : RT @fattoquotidiano: LA FRASE DEL GIORNO Mentre il Cdm slitta nella notte, la Bellanova twitta: “Il #Recovery di Conte non era all’altezza”… - 811Proudman : RT @fattoquotidiano: LA FRASE DEL GIORNO Mentre il Cdm slitta nella notte, la Bellanova twitta: “Il #Recovery di Conte non era all’altezza”… - Silvano05230100 : RT @fattoquotidiano: LA FRASE DEL GIORNO Mentre il Cdm slitta nella notte, la Bellanova twitta: “Il #Recovery di Conte non era all’altezza”… -