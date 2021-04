Pistocchi: “Gattuso non resterà a Napoli, a De Laurentiis consiglio due nomi” (Di lunedì 26 aprile 2021) Pistocchi sul futuro della panchina azzurra Il giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto in diretta ai microfoni di Marte Sport Live, dove ha parlato del futuro … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 26 aprile 2021)sul futuro della panchina azzurra Il giornalista Maurizioè intervenuto in diretta ai microfoni di Marte Sport Live, dove ha parlato del futuro … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

ForzAzzurri1926 : NAPOLI, ULTIM'ORA IL GIORNALISTA PARLA CHIARO, IL PROSSIMO ALLENATORE DEVE ESSERE LUI >>>>>>> - AzzurrissimoTwi : PISTA! Pistocchi: “Gattuso non resterà a Napoli, vedrei bene De Zerbi o Ballardini” - - ilnapolionline : Maurizio Pistocchi: 'Gattuso? Credo che Rino non firmerà nulla e non avrà intenzione di restare a Napoli' -… - _SiGonfiaLaRete : #Pistocchi:' #Spalletti? Buon allenatore ma fossi in #DeLaurentiis valuterei altre opzioni' - MondoNapoli : Pistocchi: 'Vorrei Mertens e Insigne a vita a Napoli! A mio avviso Gattuso...' - -