Nazanin Zaghari-Ratcliffe | donna con doppia cittadinanza iraniana e britannica detenuta in Iran dal 2016 | è stata condannata a un altro anno di carcere

RaiNews : #Iran, l'anglo-iraniana #NazaninZaghariRatcliffe condannata ad un altro anno di reclusione. Project manager dell'en… - ilpost : Nazanin Zaghari-Ratcliffe, donna con doppia cittadinanza iraniana e britannica detenuta in Iran dal 2016, è stata c… - Cla2011 : Sembra che Nazanin Zaghari-Ratcliffe sia accusata dalla legge Iraniana di aver presoparte a una protesta a Londra 10 anni fa. - Marilenapas : RT @RaiNews: #Iran, l'anglo-iraniana #NazaninZaghariRatcliffe condannata ad un altro anno di reclusione. Project manager dell'ente di benef… - extraterra62 : RT @RaiNews: #Iran, l'anglo-iraniana #NazaninZaghariRatcliffe condannata ad un altro anno di reclusione. Project manager dell'ente di benef… -

Ultime Notizie dalla rete : Nazanin Zaghari

Agenzia ANSA

AgenPress - 'Crudele, disumana e del tutto ingiustificata'. Boris Johnson torna sulla nuova condanna a un anno di carcere inflitta a Teheran contro la cittadina irano - britannica- Ratcliffe e alza i toni. Mentre parole identiche vengono pronunciate dal suo ministro degli Esteri, Dominic Raab, in una dichiarazione alla Camera dei Comuni. Amnesty International ...Un tribunale rivoluzionario in Iran ha condannato la cittadina irano - britannica- Ratcliffe a un altro anno di prigione perché ritenuta colpevole di "attività di propaganda contro la Repubblica islamica". Alla donna, arrestata inizialmente nel 2016 e scarcerata il ...Un tribunale rivoluzionario in Iran ha condannato la cittadina irano-britannica Nazanin Zaghari-Ratcliffe a un altro anno di prigione perché ritenuta colpevole di "attività di propaganda contro la Rep ...Dodici anni fa a Londra prese parte a una protesta per i diritti in Iran e rilasciò un'intervista all'emittente Bbc, e per questo un tribunale di Teheran ha dichiarato Nazanin Zaghari-Ratcliffe colpev ...