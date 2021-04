Meteo Roma mite | ma con varie giornate a rischio temporale

(Di lunedì 26 aprile 2021) Le condizionisaranno particolarmente incerte per tutta la settimana, ciò a causa del transito di corpi nuvolosi provenienti dal Mediterraneo occidentale, che determineranno anche qualche precipitazione, che a tratti potrebbe assumere anche caratteresco. Ledi maggiordi pioggia potrebbero essere quelle di mercoledì, venerdì, sabato e domenica. La temperatura si manterrà pressoché stazionaria su valori che saranno prossimi alle medie stagionali. Insomma, tutto sommato, dopo un periodo decisamente fresco, se non freddo, i valori termici si portano verso la media. Martedì 27: nuvoloso. Temperatura da 11°C a 21°C Possibilità di precipitazioni 20% Vento: in media da Sud 8 Km/h, raffiche massime 45 Km/h Mercoledì 28: nuvoloso con piovaschi. Temperatura da 14°C a ...

, le temperature massime di oggi in Italia: punte di +28°C in Sicilia e +25°C in Calabria. ... Aabbiamo avuto un picco di +23°C, mentre a Napoli di +22°C.