Liliana Mele: chi è l'attrice e che fine ha fatto, la sua carriera (Di lunedì 26 aprile 2021) Cosa sapere sulla bellissima e le curiosità. (screenshot video)La sua storia è davvero incredibile: Liliana Mele, classe 1984 e nata in Etiopia, è giunta in Italia all'età di sei anni. Qualche anno dopo, quando la ragazza di anni ne ha 14, lei e la sua famiglia tornano in Etiopia. Qui inizia a interessarsi di recitazione, frequentando un importante laboratorio teatrale. A partire dal 2000, si fa conoscere. Ti potrebbe interessare anche questo articolo -> Katia Svizzero, che fine ha fatto: voce dell'Ape Maia e annunciatrice Appena 16enne, infatti, vince la preselezione di Miss Italia nel mondo ottenendo il titolo di Miss Etiopia. Così torna in Italia e arriva quarta alla finale del concorso. che le permette di tornare in Italia, per la finale del concorso, dove si classifica al quarto posto.

