Lazio - Milan senza età: da Reina a Donnarumma è 'vecchi contro giovani' (Di lunedì 26 aprile 2021) Lo specchio di Lazio - Milan è la sfida tra i portieri, gli ex compagni di squadra Reina e Gigio. Basta guardare le carte d'identità per capire la chiave della partita: 38 anni per lo spagnolo, 22 per ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 26 aprile 2021) Lo specchio diè la sfida tra i portieri, gli ex compagni di squadrae Gigio. Basta guardare le carte d'identità per capire la chiave della partita: 38 anni per lo spagnolo, 22 per ...

Advertising

FBiasin : '#Superlega, 11 club di #SerieA chiedono sanzioni per #Juve, #Inter e #Milan. Non firmano Lazio, Napoli, Fiorentina… - capuanogio : ?? Il #Milan domani a Roma può centrare un record. Se batte la #Lazio conquista la 14° vittoria esterna del campiona… - IsmaelBennacer : ?? SS Lazio - AC Milan ?? Stadio Olimpico ? 20h45 #ForzaMilan ???? - Gazzetta_it : VIDEO Torna #Bennacer, #Mandzukic la prima dal 1': la probabile #formazione di #Pioli per #LazioMilan - Pascal750xv : RT @ActuFoot_: ?? Le programme de la semaine : ?? Ce soir : Lazio - Milan ?? Demain : #UCL : Real - Chelsea ?? Mercredi : #UCL : PSG - Man.… -