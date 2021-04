Laura Pausini non vince l’Oscar, ma si esibisce con Io sì a Los Angeles (Di lunedì 26 aprile 2021) Dopo il trionfo ai Golden Globes ci speravo davvero, ma purtroppo ieri sera Laura Pausini non ha vinto l’Oscar. A portarsi a casa la statuetta nella categoria Best Original Song sono stati H.E.R., Dernst Emile e Tiara Thomas per Fight for you (per il film Judas and the Black Messiah). Non avrà vinto, ma per una cantante italiana è comunque un enorme onore essere arrivata tra i nominati di una manifestazione così prestigiosa. Laura non avrà vinto la statuetta ma essere nominata ed essere ad un passo dalla vittoria con una canzone IN ITALIANO è la più grande delle vittorie. Orgoglio Italiano Laura Pausini! #Oscars pic.twitter.com/C77ZCgAHLH — ? (taylor’s version) (@lavocedellapau) April 26, 2021 It’s official! #Oscars pic.twitter.com/2v7eEZ839k — The Academy (@TheAcademy) April 26, ... Leggi su biccy (Di lunedì 26 aprile 2021) Dopo il trionfo ai Golden Globes ci speravo davvero, ma purtroppo ieri seranon ha vinto. A portarsi a casa la statuetta nella categoria Best Original Song sono stati H.E.R., Dernst Emile e Tiara Thomas per Fight for you (per il film Judas and the Black Messiah). Non avrà vinto, ma per una cantante italiana è comunque un enorme onore essere arrivata tra i nominati di una manifestazione così prestigiosa.non avrà vinto la statuetta ma essere nominata ed essere ad un passo dalla vittoria con una canzone IN ITALIANO è la più grande delle vittorie. Orgoglio Italiano! #Oscars pic.twitter.com/C77ZCgAHLH — ? (taylor’s version) (@lavocedellapau) April 26, 2021 It’s official! #Oscars pic.twitter.com/2v7eEZ839k — The Academy (@TheAcademy) April 26, ...

Advertising

NetflixIT : Noi quando Laura Pausini canta IO SÌ agli #Oscars: - NetflixIT : Laura Pausini ha vinto l’Oscar del nostro cuore. #Oscars - SkyTG24 : Oscar 2021: Laura Pausini, l'esibizione nel pre-show con 'Io sì'. VIDEO - Herem07 : RT @lavocedellapau: Laura non avrà vinto la statuetta ma essere nominata ed essere ad un passo dalla vittoria con una canzone IN ITALIANO è… - zazalessandro : RT @CineFacts_: Agevolo una foto dal futuro di Gianni Canova nel caso in cui Laura Pausini non dovesse vincere l'Oscar. ps: immagine by @H… -