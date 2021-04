La storia di Marco Eletti | dai libri e L’Eredità all’infamante sospetto d’omicidio

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 26 aprile 2021), sospettato di aver ucciso il padre e di aver tentato di assassinare anche la madre, era comparso come concorrente nel programma “”. Il quotidiano “Il Resto del Carlino” ricorda infatti quell’apparizione del 15 gennaio 2019, quandoaveva partecipato al game show in onda su Rai Uno. L’attuale assassino venne eliminato già alla prima puntata, un rammarico che lo stessodescrisse sul suo blog. LEGGI ANCHE => Denis Bergamini, chiesto il processo per l’ex fidanzata Isabella Internò. L’accusa è di omicidio aggravato “Sono sempre abbastanza severo con me stesso, e questo episodio non fa eccezione – si legge sul suo portale – Era più che un gioco, era una sfida bellissima che però avrebbe appagato per intero solo arrivando in finale”. Sul suo blog ...