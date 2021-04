La sfida di Draghi con il Recovery “sistemico” (Di lunedì 26 aprile 2021) “A noi l’onere di preparare nel migliore dei modi l’Italia di domani”. Mario Draghi alza l’asticella sul Recovery Fund. E lascia presupporre che non sarà solamente il Piano nazionale di ripresa e resilienza a giocare un ruolo nella ripresa del Paese travolto dalla pandemia di Covid-19, ma che sarà l’intero sistema Italia a dover rispondere InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 26 aprile 2021) “A noi l’onere di preparare nel migliore dei modi l’Italia di domani”. Marioalza l’asticella sulFund. E lascia presupporre che non sarà solamente il Piano nazionale di ripresa e resilienza a giocare un ruolo nella ripresa del Paese travolto dalla pandemia di Covid-19, ma che sarà l’intero sistema Italia a dover rispondere InsideOver.

