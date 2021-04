Isola dei Famosi | ecco i due nuovi gruppi

Leggi su puglia24news

(Di lunedì 26 aprile 2021)deiè il reality show di Canale Cinque che sta ottenendo un buon risultato. Questa sera, lunedì 26 aprile, in prima serata su Canale Cinque sta andando in onda una nuova puntata in diretta, alla conduzione c’è la bellissima Ilary Blasi e in studio come opinionisti ci sono Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini. Nella puntata di questa de L’deiil gruppo è stato nuovamente diviso e si sono ora formate due fazioni rivali. La difficile scelta di “cacciare” dal gruppo degli anziani quattro naufraghi è toccata a Francesca Lodo in qualità di leader. Le scelte della show girl hanno fatto abbastanza discutere, la leader ha eliminato dalla sua squadra: Roberto Ciufoli, Isolde Kostner, Fariba Thrani e Awed.le nuove squadre: ARRIVISTI Roberto Ciufoli Isolde ...