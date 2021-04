Insulti sessisti contro un’esponente FdI: aveva postato su fb la mano con la scritta “No ddl Zan” (Di lunedì 26 aprile 2021) La solita violenza nei confronti di chi non la pensa in modo “sinistro”. Attacchi sessisti, Insulti incredibili. L’avvocato veronese Maddalena Morgante, di FdI, presa di mira per aver “osato” postare su facebook la foto della sua mano con la scritta “No ddl Zan”. Gli odiatori del web – nascosti dietro la tastiera del computer – hanno fatto la loro guerra. E forse, per questo, si sentono “forti”. O magari pure “eroi”. Però, eroi di carta igienica, come cantava Umberto Tozzi in Ti amo. «È inaccettabile la violenza verso chi non si adegua al pensiero unico», afferma la Morgante, come riporta La Verità. «Nessun commento nel merito. Soltanto attacchi gratuiti, personali, ingiustificati e violenti». In particolare, «da chi invoca questa legge che dovrebbe essere contro la violenza». Ddl Zan, «vogliono ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 aprile 2021) La solita violenza nei confronti di chi non la pensa in modo “sinistro”. Attacchiincredibili. L’avvocato veronese Maddalena Morgante, di FdI, presa di mira per aver “osato” postare su facebook la foto della suacon la“No ddl Zan”. Gli odiatori del web – nascosti dietro la tastiera del computer – hanno fatto la loro guerra. E forse, per questo, si sentono “forti”. O magari pure “eroi”. Però, eroi di carta igienica, come cantava Umberto Tozzi in Ti amo. «È inaccettabile la violenza verso chi non si adegua al pensiero unico», afferma la Morgante, come riporta La Verità. «Nessun commento nel merito. Soltanto attacchi gratuiti, personali, ingiustificati e violenti». In particolare, «da chi invoca questa legge che dovrebbe esserela violenza». Ddl Zan, «vogliono ...

BiagioSiracusa : RT @ValeMameli: Come capita a tanti politici, sotto ai loro post compaiono decine di commenti offensivi, anche insulti, spesso sessisti, ra… - infoitinterno : Boldrini: “Video Grillo sul figlio non mi stupisce, suo post scatenò insulti sessisti contrò di me” - tportsottaluna : RT @amaricord: Gli insulti sessisti che riceve Elodie ogni volta che parla della Lega non fanno altro che dimostrare quanto lei abbia ragio… - korolprivateer : RT @amaricord: Gli insulti sessisti che riceve Elodie ogni volta che parla della Lega non fanno altro che dimostrare quanto lei abbia ragio… - mychemuse : RT @amaricord: Gli insulti sessisti che riceve Elodie ogni volta che parla della Lega non fanno altro che dimostrare quanto lei abbia ragio… -