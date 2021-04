India in crisi d'ossigeno, nuovo record di casi. Usa e Ue mandano aiuti (Di lunedì 26 aprile 2021) Più di 300mila nuovi contagi al giorno per il quinto giorno consecutivo: in India il Covid-19 non concede nessuna tregua. I positivi registrati nelle ultime ventiquattro ore sono 352.991 (più di 17 milioni da inizio pandemia), facendo registrare un nuovo, ennesimo, record mondiale stabilito solamente un giorno prima. Così come è stata stabilita anche la cifra più alta di decessi, 2.812, in crescita dell?89% nell’ultima settimana, per un totale che ammonta a più di 190mila vittime. Una cifra che va considerata per difetto, data la difficoltà di tracciamento in diverse aree del Paese, specie quelle rurali. La difficoltà principale è affrontare una crisi sanitaria senza le armi principali. I posti letto negli ospedali sono esauriti, così come le scorte di ossigeno. E allora un aiuto potrebbe arrivare ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 aprile 2021) Più di 300mila nuovi contagi al giorno per il quinto giorno consecutivo: inil Covid-19 non concede nessuna tregua. I positivi registrati nelle ultime ventiquattro ore sono 352.991 (più di 17 milioni da inizio pandemia), facendo registrare un, ennesimo,mondiale stabilito solamente un giorno prima. Così come è stata stabilita anche la cifra più alta di decessi, 2.812, in crescita dell?89% nell’ultima settimana, per un totale che ammonta a più di 190mila vittime. Una cifra che va considerata per difetto, data la difficoltà di tracciamento in diverse aree del Paese, specie quelle rurali. La difficoltà principale è affrontare unasanitaria senza le armi principali. I posti letto negli ospedali sono esauriti, così come le scorte di. E allora un aiuto potrebbe arrivare ...

