Advertising

salernotoday : Incendio opificio a Nocera Inferiore, ordinanza di Torquato: ecco i divieti -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio opificio

...devasta capannoni in zona industriale 26 aprile 2021 Il sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato ha firmato un'apposita ordinanza dopo l', avvenuto ieri sera, presso l'...A Nocera Inferiore ordinanza del sindaco Torquato per disporre le misure sanitarie a seguito dell', avvenuto ieri, presso l'industriale nel Piano Insediamenti Produttivi in Località Fosso Imperatore in uno stabilimento specializzato nel riciclo di pneumatici. L' ordinanza ...Il primo cittadino di Nocera Inferiore, Manlio Torquato, ha firmato una ordinanza dopo l'incendio divampato nella serata di ieri 25 aprile ...Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio del 16 aprile presso un deposito nella ex Berni di Gragnanino (Piacenza). Sul posto, quattro squadre Vigili ...