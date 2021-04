GP Spagna: il programma e gli orari delle dirette su Sky e Dazn da Jerez (Di lunedì 26 aprile 2021) Nel week end del 2 maggio si corre Gp di Spagna di MotoGP, sulla pista di Jerez. È il terzo appuntamento del mondiale 2021, dopo la doppietta in Qatar e il GP di Portogallo. Sulla pista andalusa Fabio ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 26 aprile 2021) Nel week end del 2 maggio si corre Gp didi MotoGP, sulla pista di. È il terzo appuntamento del mondiale 2021, dopo la doppietta in Qatar e il GP di Portogallo. Sulla pista andalusa Fabio ...

Eccellente terzo posto Elisa Longo Borghini alla Liegi Bastogne Liegi Ieri domenica 25 aprile era in programma la quinta edizione della Liegi Bastogne Liegi, che ha ... Ora mi prenderò un periodo di riposo e riprenderò le gare a metà maggio in Spagna". Foto di repertorio ...

Tiro con l'arco, Coppa del Mondo Guatemala: doppia vittoria indiana nelle prove individuali. Spagna in trionfo col terzetto maschile Si è conclusa a Città del Guatemala la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2021 di tiro con l'arco outdoor, al termine di una settimana di gare che ha fornito delle indicazioni importanti in ...

Italia e Spagna: due storie di liquidità in fuga L’impatto asimmetrico della pandemia, che ha penalizzato più i settori dei servizi alla persona che la manifattura, si è riflesso maggiormente nei conti finanziari della Spagna che in quelli dell’Ital ...

