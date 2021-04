Gorla | il Gp va ad Alvarez Moya Martinengo e Turturiello ok

Advertising

Sportequestri : Sergio Alvarez Moya e Alamo si aggiudicano il Gran Premio dello CSIO3* di Gorla Minore ?? ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Gorla Alvarez

Quotidiano.net

di Paolo Manili Dopo il 7° posto della squadra sabato nella Coppa delle Nazioni a, ieri in Gp il miglior risultato azzurro è stato l'11esimo posto di Giulia Martinengo Marquet ...spagnolo...La gara è stata vinta dallo spagnolo SergioMoya in sella ad Alamo. Quest'ultimo è il ... Questo diè il primo risultato importante conquistato dai due insieme. In barrage sui tredici ...di Paolo Manili. Dopo il 7° posto della squadra sabato nella Coppa delle Nazioni a Gorla, ieri in Gp il miglior risultato azzurro è stato l’11esimo posto di Giulia Martinengo ...Vittoria dello spagnolo Sergio Alvare Moya nel Gran Premio Mail Boxes Etc. che all’Equieffe Equestrian Centre ha chiuso lo CSIO3* di Gorla Minore. Il cavaliere spagnolo si è aggiudicato la gara in s ...