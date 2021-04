Gli Oscar censurati in Cina e Hong Kong nell’anno del trionfo asiatico (Di lunedì 26 aprile 2021) Il Covid non fa sconti. Anche la cerimonia dei premi Oscar è stata colpita dalla pandemia. La sfida non era da poco: evitare un calo dell’audience parlando di film che non sono riusciti a connettere con il grande pubblico; stimolare l’atmosfera di omaggio al cinema in un mondo in cui la maggior parte delle persone al cinema non ci può andare per via delle restrizioni sanitarie; collegare in armonia una trasmissione televisiva in diretta con circa 20 posti diversi: Parigi, Londra, Sydney. Per riuscirci, l’Academy ha chiesto il contributo di Steven Soderbergh nella produzione. Tuttavia, a differenza della cerimonia telematica dei Golden Globe, la stranissima atmosfera degli Oscar 2021 non è riuscita a conquistare il pubblico. Dopo un primo slittamento della data (inizialmente prevista a febbraio), è la prima volta nella storia che la cerimonia dei Premi ... Leggi su formiche (Di lunedì 26 aprile 2021) Il Covid non fa sconti. Anche la cerimonia dei premiè stata colpita dalla pandemia. La sfida non era da poco: evitare un calo dell’audience parlando di film che non sono riusciti a connettere con il grande pubblico; stimolare l’atmosfera di omaggio al cinema in un mondo in cui la maggior parte delle persone al cinema non ci può andare per via delle restrizioni sanitarie; collegare in armonia una trasmissione televisiva in diretta con circa 20 posti diversi: Parigi, Londra, Sydney. Per riuscirci, l’Academy ha chiesto il contributo di Steven Soderbergh nella produzione. Tuttavia, a differenza della cerimonia telematica dei Golden Globe, la stranissima atmosfera degli2021 non è riuscita a conquistare il pubblico. Dopo un primo slittamento della data (inizialmente prevista a febbraio), è la prima volta nella storia che la cerimonia dei Premi ...

