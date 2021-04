Fognini non ci sta: il tennista pronto a chiedere il danno d’immagine (Di lunedì 26 aprile 2021) L’azzurro è stato espulso dal torneo di Barcellona per “verbal abuse” Fabio Fognini questa volta non ci sta. L’azzurro che non ha mai nascosto (anzi) il suo carattere irruente e spesso sopra le righe questa volta si processa innocente e pronto a chiedere giustizia. Cosa è successo? L’azzurro, settimana scorsa, in campo sulla terra rossa del torneo di Barcellona è stato cacciato dal campo a causa di un “verbal abuse” ovvero di un linguaggio irriverente usato nei confronti dell’arbitro. Uscendo dal campo, il tennista di Arma di Taggia ha subito professato la sua innocenza, spiegando poi su Instagram di essere innocente. Oggi, in una intervista a “Corriere della Sera”, è tornato sull’episodio e ha giurato sui suoi figli (Federico e Farah, nati dal matrimonio con Flavia Pennetta) di non aver insultato nessuno. Leggi ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 26 aprile 2021) L’azzurro è stato espulso dal torneo di Barcellona per “verbal abuse” Fabioquesta volta non ci sta. L’azzurro che non ha mai nascosto (anzi) il suo carattere irruente e spesso sopra le righe questa volta si processa innocente egiustizia. Cosa è successo? L’azzurro, settimana scorsa, in campo sulla terra rossa del torneo di Barcellona è stato cacciato dal campo a causa di un “verbal abuse” ovvero di un linguaggio irriverente usato nei confronti dell’arbitro. Uscendo dal campo, ildi Arma di Taggia ha subito professato la sua innocenza, spiegando poi su Instagram di essere innocente. Oggi, in una intervista a “Corriere della Sera”, è tornato sull’episodio e ha giurato sui suoi figli (Federico e Farah, nati dal matrimonio con Flavia Pennetta) di non aver insultato nessuno. Leggi ...

