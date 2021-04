È ora che la Lega scelga da che parte stare. Conte: “I suoi ministri si dissoceranno dall’iniziativa propagandistica contro il coprifuoco?” (Di lunedì 26 aprile 2021) “Governare in tempi di pandemia è una responsabilità dura, durissima. Si è costretti a intervenire con misure limitative di alcune pur fondamentali libertà costituzionali, a chiedere grandi sacrifici ai propri connazionali. Posso garantirvi che si tratta di scelte difficili, anzi difficilissime. Ma la responsabilità di governo impone di tutelare la salute dei cittadini oltreché di preservare il tessuto economico e sociale. E talvolta tutto questo si traduce in scelte a primo giudizio impopolari, poco adatte a chi in tempi di pandemia preferisce guardare alle tabelle dei consensi”. È quanto scrive un un lungo post pubblicato sulla sua pagina Facebook l’ex premier Giuseppe Conte. “Una forza politica – aggiunge Conte – è libera di scegliere la via più comoda dell’opposizione, sperando di riuscire a intercettare il diffuso malContento ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 26 aprile 2021) “Governare in tempi di pandemia è una responsabilità dura, durissima. Si è costretti a intervenire con misure limitative di alcune pur fondamentali libertà costituzionali, a chiedere grandi sacrifici ai propri connazionali. Posso garantirvi che si tratta di scelte difficili, anzi difficilissime. Ma la responsabilità di governo impone di tutelare la salute dei cittadini oltreché di preservare il tessuto economico e sociale. E talvolta tutto questo si traduce in scelte a primo giudizio impopolari, poco adatte a chi in tempi di pandemia preferisce guardare alle tabelle dei consensi”. È quanto scrive un un lungo post pubblicato sulla sua pagina Facebook l’ex premier Giuseppe. “Una forza politica – aggiunge– è libera di scegliere la via più comoda dell’opposizione, sperando di riuscire a intercettare il diffuso malnto ...

