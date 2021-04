Domenica di folla per le strade di Napoli. (Di lunedì 26 aprile 2021) Migliaia di napoletani ieri hanno invaso le strade principali del centro e dei quartieri collinari di Napoli, 'celebrando' un sole quasi estivo e la vigilia della zona gialla. In tutti i quartieri le ... Leggi su gazzettadinapoli (Di lunedì 26 aprile 2021) Migliaia di napoletani ieri hanno invaso leprincipali del centro e dei quartieri collinari di, 'celebrando' un sole quasi estivo e la vigilia della zona gialla. In tutti i quartieri le ...

Domenica di folla per le strade di Napoli. In tutti i quartieri le strade principali sono state affollatissime, da cittadini che girano con la mascherina ma vogliono godersi la prima vera domenica di primavera. Folla enorme sul lungomare dove ...

