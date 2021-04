Decreto sostegni: c’è tempo fino al 28 maggio per chiedere contributi (Di lunedì 26 aprile 2021) L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i primi dati a circa un mese dall’avvio delle richieste del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto “sostegni” destinato a sostenere le attività economiche danneggiate dall’emergenza da Coronavirus. Sono quasi un milione e quattrocentomila i contribuenti che hanno già presentato la richiesta per il contributo a fondo perduto e sono già stati erogati dall’Agenzia delle entrate più di 4 miliardi di euro ad imprese e professionisti. Si tratta tuttavia di una prima tranche di erogazioni, in quanto le istanze per la richiesta del contributo possono essere presentate da parte dei contribuenti fino al 28 maggio 2021. Ricordiamo che il contributo viene riconosciuto a soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti in Italia, che svolgono attività di impresa, arte o ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 26 aprile 2021) L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i primi dati a circa un mese dall’avvio delle richieste del contributo a fondo perduto previsto dal” destinato a sostenere le attività economiche danneggiate dall’emergenza da Coronavirus. Sono quasi un milione e quattrocentomila i contribuenti che hanno già presentato la richiesta per il contributo a fondo perduto e sono già stati erogati dall’Agenzia delle entrate più di 4 miliardi di euro ad imprese e professionisti. Si tratta tuttavia di una prima tranche di erogazioni, in quanto le istanze per la richiesta del contributo possono essere presentate da parte dei contribuential 282021. Ricordiamo che il contributo viene riconosciuto a soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti in Italia, che svolgono attività di impresa, arte o ...

