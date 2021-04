Covid, l’allarme di De Palma (Nursing up): “Focolaio al Santobono di Napoli” (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Appena qualche settimana fa, di fronte alle ‘frettolose’ dichiarazioni pubbliche di qualche esponente politico, che con un eccesso di ottimismo sosteneva che i contagi degli infermieri sono ormai solo un lontano ricordo, proprio in merito all’allarme infezioni per gli operatori sanitari eravamo stati chiari: è ancora decisamente vietato abbassare la guardia”. Lo ha dichiarato Antonio De Palma, presidente nazionale del sindacato Nursing up. “Siamo lontani dal poter considerare fuori pericolo i nostri professionisti della sanità che da oltre un anno combattono come soldati ‘al fronte’ contro l’agguerrito virus – aggiunge il presidente degli infermieri italiani – Nelle ultime ore, inoltre, dopo una indagine accurata dei nostri referenti locali, vi raccontiamo di un nuovo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– “Appena qualche settimana fa, di fronte alle ‘frettolose’ dichiarazioni pubbliche di qualche esponente politico, che con un eccesso di ottimismo sosteneva che i contagi degli infermieri sono ormai solo un lontano ricordo, proprio in merito alinfezioni per gli operatori sanitari eravamo stati chiari: è ancora decisamente vietato abbassare la guardia”. Lo ha dichiarato Antonio De, presidente nazionale del sindacatoup. “Siamo lontani dal poter considerare fuori pericolo i nostri professionisti della sanità che da oltre un anno combattono come soldati ‘al fronte’ contro l’agguerrito virus – aggiunge il presidente degli infermieri italiani – Nelle ultime ore, inoltre, dopo una indagine accurata dei nostri referenti locali, vi raccontiamo di un nuovo ...

