COVID-19: India allo stremo, ma ci pensa Google (Di lunedì 26 aprile 2021) COVID-19: India allo stremo. La penisola Indiana sta affrontando il periodo più difficile dall'inizio della pandemia. Tra gli aiuti alla popolazione il colosso Google. COVID-19: India allo stremo (Foto 22hbg.com)Una nazione in ginocchio. Negli ultimi giorni l'India sta vivendo il periodo più difficile dall'inizio della pandemia da COVID-19, con i casi giornalieri che sono schizzati a 350 mila. Di conseguenza aumentano anche i ricoveri, con ospedali ormai al collasso e prime tumulazioni in strada a causa del numero sempre maggiore di decessi giornaliero.

