Classifica della Serie A e classifica marcatori 2020/2021 dopo la trentatreesima giornata (Di martedì 27 aprile 2021) trentatreesima giornata di Serie A 2020/2021: ecco i risultati, la classifica generale e quella dei marcatori. La trentatreesima giornata di campionato si è aperta sabato alle 15 con il successo del Genoa per 2-0 ai danni dello Spezia. Per i genoani a segno Scamacca e Shomurodov. Alle 18 scorpacciata di gol fra Parma e Crotone, L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 27 aprile 2021)di: ecco i risultati, lagenerale e quella dei. Ladi campionato si è aperta sabato alle 15 con il successo del Genoa per 2-0 ai danni dello Spezia. Per i genoani a segno Scamacca e Shomurodov. Alle 18 scorpacciata di gol fra Parma e Crotone, L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

SerieA : La classifica della #SerieATIM a 33ª giornata ultimata. ?? Usa una GIF per descrivere il tuo stato d'animo! ????… - msdsalute : Per il 20°anno consecutivo @GPTWItalia ha premiato le aziende vincitrici della Classifica delle migliori aziende pe… - SerieA : La classifica aggiornata al termine della 32ª giornata! ?? In che posizione si trova la tua squadra? ????… - PazzaInterVzla : RT @SerieA: La classifica della #SerieATIM a 33ª giornata ultimata. ?? Usa una GIF per descrivere il tuo stato d'animo! ???? #WeAreCalcio ht… - MegaParitr2 : La classifica della #SerieATIM a 33ª giornata ultimata. ?? Usa una GIF per descrivere il tuo stato d'animo! ????… -