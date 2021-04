Classifica ATP: Nadal torna numero due, best ranking per Sinner (Di lunedì 26 aprile 2021) Dopo il grande tennis andato in scena questa settimana tra Barcellona e Belgrado, analizziamo i principali cambiamenti riguardanti la Classifica ATP. In top ten c’è solamente una novità mentre arrivano tante buone notizie per il tennis italiano. Nadal sorpassa Medvedev, consolida la decima posizione Berrettini Rafael Nadal, in virtù del suo dodicesimo trionfo a Barcellona, si riprende la seconda posizione del ranking mondiale. Scivola dunque al terzo posto Daniil Medvedev, che dopo la vittoria di Marsiglia era riuscito ad interrompere un egemonia dei Big Three, all’ interno della top 3, che durava addirittura dal 2005. Il successo in Catalogna proietta il maiorchino anche all’ ottavo posto della Race to Turin 2021. Quello di Nadal è l’unico cambiamento da registrare questa settimana in top ten. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 26 aprile 2021) Dopo il grande tennis andato in scena questa settimana tra Barcellona e Belgrado, analizziamo i principali cambiamenti riguardanti laATP. In top ten c’è solamente una novità mentre arrivano tante buone notizie per il tennis italiano.sorpassa Medvedev, consolida la decima posizione Berrettini Rafael, in virtù del suo dodicesimo trionfo a Barcellona, si riprende la seconda posizione delmondiale. Scivola dunque al terzo posto Daniil Medvedev, che dopo la vittoria di Marsiglia era riuscito ad interrompere un egemonia dei Big Three, all’ interno della top 3, che durava addirittura dal 2005. Il successo in Catalogna proietta il maiorchino anche all’ ottavo posto della Race to Turin 2021. Quello diè l’unico cambiamento da registrare questa settimana in top ten. ...

