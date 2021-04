Caso Walter Biot | ora è la Russia a espellere un diplomatico italiano

(Di lunedì 26 aprile 2021) Si tratta di Claudio Pacifici, consigliere dell'attache per la difesa e gli affari navali dell'ambasciata italiana. E' lui che è stato espulso oggi dalla. Una decisione in rappresaglia al...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Caso Walter

... come rappresaglia alla decisione del governo di Roma di allontanare due diplomatici russi coinvolti neldi spionaggio che ha visto protagonista anche il capitano di fregataBiot. Il ......espulso in risposta alle 'misure ostili' adottate da Roma nei confronti di due diplomatici russi dopo lo scandalo di spionaggio scoppiato lo scorso marzo con al centro l'ufficiale di Marina...Tra poche ore andrà in scena Torino-Napoli, sfida valida per la 33ª giornata di Serie A. In casa granata ci saranno due protagonisti importanti, Armando ...Mosca, 26 aprile 2021 - È stato definito "persona non grata" e gli è stato chiesto di lasciare il Paese entro 24 ore. Con queste poche parole le autorità russe hanno espulso un diplomatico italiano. R ...