Calcio | Bakayoko e Osimhen stendono il Toro | il Napoli aggancia Juve e Milan al 3° posto 2

(Di lunedì 26 aprile 2021) (Adnkronos) – In avvio di ripresa grandissima giocata di Ansaldi, che ruba palla a Politano nella sua metà campo e riparte. Arrivato al limite dell’area, con una finta salta due avversari e poi scarica il tiro in porta: Meret salva con il piede. All’8? la replica degli ospiti.innescato da una bella palla verticale di Demme, scarica in porta il diagonale destro, con Sirigu che salva. Al quarto d’ora altro palo degli azzurri con Insigne. Il capitano delpunta la porta e dal centrosinistra cerca il tiro a giro di destro, verso il palo lontano, colpendolo in pieno. Al 24? pericoloso il Torino nell’area di Meret, con Koulibaly che spazza via dopo un paio di cross insidiosi piovuti in mezzo. Alla mezz’ora Insigne scappa via a sinistra dopo un grandissimo controllo e poi cerca di piazzarla con l’interno destro ma viene contrastato e chiuso in ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Bakayoko

TORINO - Il Napoli vince 2 - 0 in casa del Torino : vantaggio azzurro al 10' concon un destro dalla distanza e raddoppio di Osimhen in contropiede al 13'. Tre punti importanti per gli azzurri che, così, ottengono un altro successo fondamentale in chiave Champions League ...all'11'incrocia il destro dai 18 metri e fulmina Sirigu. appena due minuti dopo Osimhen va via in contropiede complice una leggerezza di N'Koulou, viene rimontato da Bremer ma riesce ...TORINO - Missione compiuta per il Napoli, che passa con autorevolezza sul campo del Toro e inguaia i granata, ora in piena zona rossa a braccetto con Benevento e Cagliari. Gli azzurri, ...Torino, 26 apr. - (Adnkronos) - Il Napoli si impone con autorevolezza per 2-0 in trasferta contro il Torino e aggancia Juventus e Milan, in campo tra ...