Blutec | allarme Sindacati Nuovo tavolo in programma l’11 maggio

(Di lunedì 26 aprile 2021) (Teleborsa) – Da Ilva a Whirlpool è lungo l’elenco delle crisi industriali in cerca di soluzione, al quale si aggiunge anche il dossier Bluetec. Riconvocato oggi ildal viceministro dello Sviluppo economico, Alessandra Todde. “I commissari straordinari si stanno indirizzando, come da noi più volte chiesto, verso soluzioni che prevedano la continuità aziendale anche a Termini Imerese – dice la Uilm – ma la situazione resta confusa e estremamente preoccupante, soprattutto se si considera l’imminenza del 16, data entro cui deve essere approvato ilda parte del MiSE”. In pericolo il rinnovo della Cigs e il processo di reindustrializzazione di. Questo l’lanciato dal segretario nazionale Fim Cisl, Ferdinando Uliano, e dal segretario generale Fim Cisl Palermo-Trapani, ...

