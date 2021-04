Aumenti luce e gas, come risparmiare (Di lunedì 26 aprile 2021) Da inizio Aprile, sono entrati in vigore gli Aumenti dei prezzi di luce e gas, a seguito dell’aggiornamento trimestrale degli stessi. Anche nel mercato libero si è riscontrato questo aumento, nonostante risulti, comunque una soluzione vantaggiosa. L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha confermato i rincari del +3,8% per quanto riguarda l’energia elettrica L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Da inizio Aprile, sono entrati in vigore glidei prezzi die gas, a seguito dell’aggiornamento trimestrale degli stessi. Anche nel mercato libero si è riscontrato questo aumento, nonostante risulti, comunque una soluzione vantaggiosa. L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha confermato i rincari del +3,8% per quanto riguarda l’energia elettrica L'articolo

Advertising

TecnoELsrl : RT @Qualenergiait: Bollette: da aprile aumenti di quasi il 4% per #luce e #gas sul mercato tutelato - SulPanaro : Aumenti luce e gas: ad aprile bollette su, ma cresce il risparmio con il mercato libero - Qualenergiait : Bollette: da aprile aumenti di quasi il 4% per #luce e #gas sul mercato tutelato - MarcoCHardware : @EsercitoCrucian Faccia lui.......... Basta che a fine mese non aumenti il costo bolletta della luce. - Qualenergiait : Bollette: da aprile aumenti di quasi il 4% per #luce e #gas sul mercato tutelato -