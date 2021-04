Alitalia, Commissari: stipendi aprile non saranno pagati il 27 (Di lunedì 26 aprile 2021) La Fnta (Federazione Nazionale del Trasporto Aereo) chiede che "ministri procedano subito a invio risorse" per il tempestivo pagamento delle retribuzioni Leggi su rainews (Di lunedì 26 aprile 2021) La Fnta (Federazione Nazionale del Trasporto Aereo) chiede che "ministri procedano subito a invio risorse" per il tempestivo pagamento delle retribuzioni

