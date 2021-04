Abolizione del coprifuoco, la Meloni porta in Parlamento un Odg e stana Salvini: lo voterà? (Di lunedì 26 aprile 2021) È una sfida al calor bianco quella che rischia di consumarsi sul coprifuoco. Non solo all’interno della maggioranza, ma anche nello stesso centrodestra. Se infatti Matteo Salvini sta raccogliendo firme per indurre il governo a far scattare l’obbligo di rincasare alle 23 anziché alle 22, Giorgia Meloni annuncia per domani la presentazione di un ordine del giorno in Parlamento. E su Facebook scrive: «Vediamo chi lo sosterrà e chi invece si schiererà ancora una volta in favore di una misura inutile e liberticida». Non cita Salvini, ma ogni riferimento a lui è puramente voluto. La leader di Fratelli d’Italia vuole stanarlo. Giorgia Meloni stana Salvini Una strategia quasi obbligata alla luce della pretesa del leader leghista di tenersi in ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 aprile 2021) È una sfida al calor bianco quella che rischia di consumarsi sul. Non solo all’interno della maggioranza, ma anche nello stesso centrodestra. Se infatti Matteosta raccogliendo firme per indurre il governo a far scattare l’obbligo di rincasare alle 23 anziché alle 22, Giorgiaannuncia per domani la presentazione di un ordine del giorno in. E su Facebook scrive: «Vediamo chi lo sosterrà e chi invece si schiererà ancora una volta in favore di una misura inutile e liberticida». Non cita, ma ogni riferimento a lui è puramente voluto. La leader di Fratelli d’Italia vuolerlo. GiorgiaUna strategia quasi obbligata alla luce della pretesa del leader leghista di tenersi in ...

