A che ora parla Draghi alla Camera: l'orario del discorso sul Recovery (Di lunedì 26 aprile 2021) A che ora parla Mario Draghi alla Camera oggi, lunedì 26 aprile 2021 (discorso sul Recovery)? Il Presidente del Consiglio inizierà a parlare intorno alle ore 16. Alzerà il velo sui dettagli del Piano nazionale di ripresa e resilienza che ha già trasmesso alle Camere e che entro il 30 aprile invierà alla Commissione europea e sugli obiettivi e i risultati che l'esecutivo attribuisce al Recovery fund, gli oltre 200 miliardi di euro di aiuti che in sei anni dovrebbero contribuire e ridisegnare l'economia, la produttività e la competitività del Paese. Un discorso molto atteso e importante anche per la stabilità del Governo.

