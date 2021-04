Verità e bugie (economiche) sul calcio (Di domenica 25 aprile 2021) Il cuore del problema per il calcio è il disastro economico dei club. E pure le norme che regolano il settore. Il corsivo di Tullio Fazzolari La storia è finita, le chiacchiere purtroppo no. Da una settimana la Superlega è morta e sepolta senza onorata sepoltura anche perché non piaceva quasi a nessuno. Ma pretestuosamente se ne continua a parlare. Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, si ostina a ribadire quotidianamente i pregi della Superlega. E di conseguenza quello della Uefa, Aleksander Ceferin, è puntualmente costretto a ribadire che la Superlega è il male assoluto. In questa pantomima, che detto fra noi ha un po’ stufato, le uniche perle di saggezza sono arrivate da quelli che il calcio lo vivono per mestiere e, in particolare, dagli allenatori: da Guardiola a Klopp, da Pirlo a Conte. Poche parole in cui hanno detto: la ... Leggi su cityroma (Di domenica 25 aprile 2021) Il cuore del problema per ilè il disastro economico dei club. E pure le norme che regolano il settore. Il corsivo di Tullio Fazzolari La storia è finita, le chiacchiere purtroppo no. Da una settimana la Superlega è morta e sepolta senza onorata sepoltura anche perché non piaceva quasi a nessuno. Ma pretestuosamente se ne continua a parlare. Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, si ostina a ribadire quotidianamente i pregi della Superlega. E di conseguenza quello della Uefa, Aleksander Ceferin, è puntualmente costretto a ribadire che la Superlega è il male assoluto. In questa pantomima, che detto fra noi ha un po’ stufato, le uniche perle di saggezza sono arrivate da quelli che illo vivono per mestiere e, in particolare, dagli allenatori: da Guardiola a Klopp, da Pirlo a Conte. Poche parole in cui hanno detto: la ...

