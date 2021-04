Vene varicose: i primi segnali non vanno trascurati (Di domenica 25 aprile 2021) La diagnosi precoce è basilare per evitare che i problemi peggiorino e si vada incontro a serie complicanze. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 25 aprile 2021) La diagnosi precoce è basilare per evitare che i problemi peggiorino e si vada incontro a serie complicanze.

Advertising

Danilo_Ginestra : RT @MedtronicITA: Gambe leggere, per una vita più leggera. Dai un'occhiata più accurata a tutte le opzioni per il trattamento delle vene va… - caperucita_r : @Specialcla Certo. Ti verranno le vene varicose. Ma sarò tua amica. - Gat2Fr : @Gabri4_Word ??L'unica cosa certa e che ti vengono le vene varicose stando in piedi pure mentre mangi?? - conaccentolea : @erikaofthestate Tipo le bende drenanti dell’estetistacinica appena posso le compro e mi impacchetto come un kebab… - BattistaDotti : @Cristian_FF_79 Sparare giudizi alla cazzo, aiuta la confusione. Per esempio, il dottore di mia moglie sconsiglia d… -