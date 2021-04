Tragedia sventata | coraggioso cittadino sgomina un attentato trattenendo il conducente

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 25 aprile 2021) Piazza Skanderbeg è una delle piazze principali di Tirana, capitale dell’Albania. Proprio qui, un uomo in automobile ha cercato di attaccare alcuni membri del pubblico dopo essere irrotto nella piazza. Fortunatamente, un altro uomo che si trovava nei paraggi, vedendo la scena è andato a trattenerlo. Ilè stato in seguito consegnato alle forze dell’ordine che lo hanno trovato in possesso di droga e sotto gli effetti dell’alcol. Il salvataggio del prodeL’incidente è avvenuto oggi, domenica 25 aprile in pieno centro di Tirana. Ildell’automobile, un uomo di 32 anni, ha fatto irruzione a tutta velocità sulla piazza e avrebbe continuato la sua marcia sul pubblico di cittadini ivi riuniti, se non fosse per l’eroico soccorso di uno di loro. Come è possibile vedere chiaramente dai video ...