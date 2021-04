Serie A | Benevento-Udinese | le formazioni ufficiali

Leggi su newsmondo

(Di domenica 25 aprile 2021)A, il programma e i risultati di domenica 25 aprile. Inter contro il Verona, Juventus a Firenze. ROMA –A, il programma e i risultati di domenica 25 aprile. L’Inter attende il Verona, la Juventus impegnata a Firenze. Apre, chiude Atalanta-Bologna.A, il programma di domenica 25 aprile Di seguito il programma diA di domenica 25 aprile, sfide valide per la trentatreesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILIe HIGHLIGHTS)(ore 12:30)Fiorentina-Juventus (ore 15)Inter-Hellas Verona (ore 15)Cagliari-Roma (ore 18)Atalanta-Bologna (ore 20:45) PalloneA Inzaghi conferma la difesa a 3. Spazio per Dabo a centrocampo. In ...