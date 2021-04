Sapevi che a Maggio questi segni zodiacali riceveranno molti soldi? (Di domenica 25 aprile 2021) Zodiaco – La nostra rubrica dedicata alle curiosità zodiacali inerenti il mondo dell’astrologia continua ancora una volta con una panoramica a riguardo del mese prossimo a venire, quello di Maggio, ma questa volta concentrandosi su un ambito specifico della vita, quello del denaro. Gli influssi planetari e le combinazioni astrali possono influenzare le nostre finanze economiche in un dato momento o in più periodi della nostra esistenza? Sì. In prevalenza le questioni legate alle finanze dipendono dall’entrata e uscita di Giove in determinati segni e dai suoi aspetti in opposizione o meno e in correlazione con altri pianeti e con determinate case. Ogni mese i nostri rappresentanti zodiacali si chiedono cosa riserverà il futuro per loro, anche per quello che riguarda il panorama delle finanze. Chi ha un ... Leggi su puglia24news (Di domenica 25 aprile 2021) Zodiaco – La nostra rubrica dedicata alle curiositàinerenti il mondo dell’astrologia continua ancora una volta con una panoramica a riguardo del mese prossimo a venire, quello di, ma questa volta concentrandosi su un ambito specifico della vita, quello del denaro. Gli influssi planetari e le combinazioni astrali possono influenzare le nostre finanze economiche in un dato momento o in più periodi della nostra esistenza? Sì. In prevalenza leoni legate alle finanze dipendono dall’entrata e uscita di Giove in determinatie dai suoi aspetti in opposizione o meno e in correlazione con altri pianeti e con determinate case. Ogni mese i nostri rappresentantisi chiedono cosa riserverà il futuro per loro, anche per quello che riguarda il panorama delle finanze. Chi ha un ...

