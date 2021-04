Salvini torna ad attaccare le restrizioni e lancia la pagina ‘no coprifuoco’: “Le riaperture non bastano” (Di domenica 25 aprile 2021) Matteo Salvini è il leader della maggioranza che più di altri ha attaccato le restrizioni imposte dal governo sostenuto anche dal suo partito. E nonostante l’Italia stia per tingersi di giallo, con numerosi esercizi commerciali che potranno riprendere le loro attività, il capo della Lega ha deciso di non abbandonare la battaglia contro il divieto di circolazione tra le 22 e le 5. Così ha deciso di lanciare la pagina web ‘no coprifuoco’: “Combattiamo questo pregiudizio per cui qualcuno vede solo rosso, per ideologia vede solo rosso. Oggi è il 25 aprile, parliamo di libertà”, ha dichiarato nel corso del suo annuncio in diretta Facebook. L’appello lanciato dal leader del Carroccio, che ha l’obiettivo di raccogliere il maggior numero di firme possibili da presentare alla maggioranza per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Matteoè il leader della maggioranza che più di altri ha attaccato leimposte dal governo sostenuto anche dal suo partito. E nonostante l’Italia stia per tingersi di giallo, con numerosi esercizi commerciali che potranno riprendere le loro attività, il capo della Lega ha deciso di non abbandonare la battaglia contro il divieto di circolazione tra le 22 e le 5. Così ha deciso dire laweb ‘no: “Combattiamo questo pregiudizio per cui qualcuno vede solo rosso, per ideologia vede solo rosso. Oggi è il 25 aprile, parliamo di libertà”, ha dichiarato nel corso del suo annuncio in diretta Facebook. L’appelloto dal leader del Carroccio, che ha l’obiettivo di raccogliere il maggior numero di firme possibili da presentare alla maggioranza per ...

