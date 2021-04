Roma | prove generali per il Manchester United | crash test per Smalling

Leggi su calcionews24

(Di domenica 25 aprile 2021) Lavuole continuare a stupire in Europa League e contro il Cagliari in campionatorà alcune mosse anti-Laarriva al momento clou della sua stagione: la qualificazione Champions attraverso il piazzamento in campionato è quasi impossibile dunque Fonseca vuole cercare di trionfare in Europa League. Giovedì c'è l'andata della semifinale di Europa League contro lo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Fonseca ritrova tra gli altri Spinazzola e. Proprio l'expotrebbe giocare titolare contro il Cagliari eare le sue condizioni in vista della gara dell'Old Trafford: esperienza e conoscenza potrebbero essere armi in più per la.