Riaperture, De Luca: “Siamo preoccupati, ma il paese è stremato, non si regge più” (Di domenica 25 aprile 2021) "C'è un elemento di preoccupazione, ma io ritengo che Siamo entrati in una seconda fase per quanto riguarda il Covid. Un anno fa non avevamo i vaccini, dal punto di vista economico il paese stremato che non regge più". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 25 aprile 2021) "C'è un elemento di preoccupazione, ma io ritengo cheentrati in una seconda fase per quanto riguarda il Covid. Un anno fa non avevamo i vaccini, dal punto di vista economico ilche nonpiù". L'articolo .

Advertising

LegaSalvini : Le parole di Luca Zaia sulle riaperture. - garrone_luca : @mgmaglie La lega ... ridicoli ... fanno la petizione eppure 3 giorni fa salvini festeggiava per le riaperture. Qua… - IlBacodaSeta : In previsione del ritorno lunedì 26 aprile del Veneto in zona gialla (rafforzata) il presidente Luca Zaia ha scritt… - Lasiciliaweb : Stasera alle 20.45 in diretta su #Telecolor nuova puntata di #Primalinea condotta da Luca Ciliberti. Si parlerà di… - WaWe970 : RT @O_Strunz: Coprifuoco, De Luca: 'Ristoranti aperti fino alle 23 e rientro a casa con lo scontrino'. Uno scontrino, di un ristorante, a N… -