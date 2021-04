Palermo, obiettivo settimo posto: ai rosanero servono due vittorie, Foggia e Teramo… (Di domenica 25 aprile 2021) "Ai rosanero servono 2 successi per insidiare Foggia e Teramo".Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori in casa Palermo. Il successo del Foggia ai danni del Monopoli ha regalato di recente agli uomini di Giacomo Filippi la matematica certezza di partecipare ai playoff a due giornate dal termine della regular season. Le prossime gare, dunque, serviranno a Mario Alberto Santana e compagni per cercare di scalare la classifica del Girone C.La strada per il settimo posto, però, non dipende soltanto dal Palermo. La compagine siciliana, infatti, non solo è costretta a vincere le ultime due partite contro Cavese e Virtus Francavilla, ma dovrà vedere cosa faranno Foggia e Teramo, rispettivamente a tre ... Leggi su mediagol (Di domenica 25 aprile 2021) "Ai2 successi per insidiaree Teramo".Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori in casa. Il successo delai danni del Monopoli ha regalato di recente agli uomini di Giacomo Filippi la matematica certezza di partecipare ai playoff a due giornate dal termine della regular season. Le prossime gare, dunque, serviranno a Mario Alberto Santana e compagni per cercare di scalare la classifica del Girone C.La strada per il, però, non dipende soltanto dal. La compagine siciliana, infatti, non solo è costretta a vincere le ultime due partite contro Cavese e Virtus Francavilla, ma dovrà vedere cosa farannoe Teramo, rispettivamente a tre ...

Advertising

WiAnselmo : #Palermo, obiettivo settimo posto: ai rosanero servono due vittorie, #Foggia e Teramo... - Mediagol : #Palermo, obiettivo settimo posto: ai rosanero servono due vittorie, #Foggia e Teramo... - WiAnselmo : #Palermo-Cavese, Maiuri fissa l'obiettivo: 'Tre punti per restare in vita. Il mio messaggio alla squadra' - Mediagol : #Palermo-Cavese, Maiuri fissa l'obiettivo: 'Tre punti per restare in vita. Il mio messaggio alla squadra' - tifosipalermoit : dopo tanti mesi di aver navigato a vista, il Palermo ha un obiettivo ben preciso: il settimo posto. battere la Cave… -