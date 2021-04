Paganese e Potenza non si fanno male: azzurrostellati ai play out (Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPagani (Sa) – Pareggio senza reti tra Paganese e Potenza con la squadra di casa che, adesso, deve pensare ai play out mentre i potentini possono godersi la salvezza acquisita. Gara senza grossi sussulti, le due compagini si studiano e fanno attenzione a non prestare il fianco all’avversaria. Verso la mezz’ora la sfida si accende con i padroni di casa che potrebbero passare ma Raffini spreca da ottima posizione. Nella ripresa è il Potenza a far vedere qualcosa in più, la formazione ospite prende possesso della metà campo e rischia di segnare in due circostanze: Salvemini coglie il palo all’inizio poi Coppola centra la traversa a metà ripresa. Due legni che mettono paura alla Paganese che si rintana a difesa dello zero a zero. Paganese – ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPagani (Sa) – Pareggio senza reti tracon la squadra di casa che, adesso, deve pensare aiout mentre i potentini possono godersi la salvezza acquisita. Gara senza grossi sussulti, le due compagini si studiano eattenzione a non prestare il fianco all’avversaria. Verso la mezz’ora la sfida si accende con i padroni di casa che potrebbero passare ma Raffini spreca da ottima posizione. Nella ripresa è ila far vedere qualcosa in più, la formazione ospite prende possesso della metà campo e rischia di segnare in due circostanze: Salvemini coglie il palo all’inizio poi Coppola centra la traversa a metà ripresa. Due legni che mettono paura allache si rintana a difesa dello zero a zero.– ...

