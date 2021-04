Letta contro Salvini: “Se non gli stanno bene le decisioni del governo di cui fa parte, esca” (Di domenica 25 aprile 2021) Se la Lega “non vuole stare al governo non stia al governo”. Poche e semplici parole pronunciate oggi dal segretario del partito democratico Enrico Letta. Le ha dette parlando con Lucia Annunziata su Rai Tre, a Mezz’ora in più. “Oggi Salvini sta partecipando a una raccolta firme contro il coprifuoco che il governo, di cui lui fa parte, ha deciso”. E poi, inviando un altro messaggio al leader della Lega: “Voglio che questo governo vada avanti fino alla fine della legislatura, ma è successo una sola volta e non deve succedere più che un partito dentro la maggioranza non voti come la maggioranza”. Non si è fatta attendere molto la riposta di Matteo Salvini, che su Twitter ha scritto: “Il segretario del Pd ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Se la Lega “non vuole stare alnon stia al”. Poche e semplici parole pronunciate oggi dal segretario del partito democratico Enrico. Le ha dette parlando con Lucia Annunziata su Rai Tre, a Mezz’ora in più. “Oggistacipando a una raccolta firmeil coprifuoco che il, di cui lui fa, ha deciso”. E poi, inviando un altro messaggio al leader della Lega: “Voglio che questovada avanti fino alla fine della legislatura, ma è successo una sola volta e non deve succedere più che un partito dentro la maggioranza non voti come la maggioranza”. Non si è fatta attendere molto la riposta di Matteo, che su Twitter ha scritto: “Il segretario del Pd ...

CandianiStefano : Mentre #Salvini va a processo avendo difeso l’Italia, #Letta plaude ai traghettatori di #Clandestini. Così come era… - CiccioniSe : RT @lucianoghelfi: #Letta contro la #Lega per l'astensione sul #DecretoRiaperture: 'Voglio che il #governo vada avanti 2 anni, ma va consid… - DoctorDeathStar : RT @ultimenotizie: #Letta: 'Se la #Lega non vuole stare al governo non stia al governo. Io spero che non succeda, ma mi stupisce che oggi S… - ladyrosmarino : RT @ultimenotizie: #Letta: 'Se la #Lega non vuole stare al governo non stia al governo. Io spero che non succeda, ma mi stupisce che oggi S… - Paolostop : RT @ultimenotizie: #Letta: 'Se la #Lega non vuole stare al governo non stia al governo. Io spero che non succeda, ma mi stupisce che oggi S… -