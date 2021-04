La strage di migranti e il coraggio di un Papa predicatore nel deserto (Di domenica 25 aprile 2021) Non è il momento delle lacrime (specie quelle di coccodrillo). Non è il momento del raccoglimento e del dolore. E' il momento della vergona. Vergogna per aver lasciato morire in mare 130 persone. ... Leggi su globalist (Di domenica 25 aprile 2021) Non è il momento delle lacrime (specie quelle di coccodrillo). Non è il momento del raccoglimento e del dolore. E' il momento della vergona. Vergogna per aver lasciato morire in mare 130 persone. ...

Advertising

ilriformista : Il dramma dei 130 #migranti morti in mare e le loro grida d'aiuto rimaste inascoltate @giuliocavalli - caritas_milano : “Le nostre vite finiscono il giorno in cui stiamo zitti di fronte alle cose davvero importanti” M.L.King Strage a… - eziomauro : Strage nel silenzio: “Gli Sos dei migranti ignorati per 24 ore” | Rep - AglioVestito : RT @francescatotolo: La strage di #migranti sarebbe stata causata da un appuntamento mancato degli scafisti con la nave #OceanViking: dopo… - gcrussonap : RT @caritas_milano: “Le nostre vite finiscono il giorno in cui stiamo zitti di fronte alle cose davvero importanti” M.L.King Strage annun… -